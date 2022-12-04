فنان شهير غاضب من النساء بسبب عمليات التجميل: "صار شكلهن متل الزومبي"

أعرب الفنان المصري، تامر عبد المنعم، عن استيائه وغضبه من المبالغة في عمليات التجميل التي تخضع لها النساء، لاسيما أن أغلبهن لا يحترمن عمرهن الحقيقي، ويتحولن إلى "زومبي" على حدّ تعبيره.



وكتب عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "التجميل ونفخ الشفايف ونحت الجسم، جنن النسوان، لدرجة خلتهم بقوا مسخ، احترمي سنك يا ولية أنت وهي، شكلكوا بقى زي الزومبي، الله يخربيت أبوكم".

Advertisement

(فوشيا)