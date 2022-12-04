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فنون ومشاهير

فنان شهير غاضب من النساء بسبب عمليات التجميل: "صار شكلهن متل الزومبي"

Lebanon 24
04-12-2022 | 08:37
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أعرب الفنان المصري، تامر عبد المنعم، عن استيائه وغضبه من المبالغة في عمليات التجميل التي تخضع لها النساء، لاسيما أن أغلبهن لا يحترمن عمرهن الحقيقي، ويتحولن إلى "زومبي" على حدّ تعبيره.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "التجميل ونفخ الشفايف ونحت الجسم، جنن النسوان، لدرجة خلتهم بقوا مسخ، احترمي سنك يا ولية أنت وهي، شكلكوا بقى زي الزومبي، الله يخربيت أبوكم".
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(فوشيا)
 
 
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