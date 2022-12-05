إحالة محمد رمضان إلى محكمة الجنايات.. والسبب؟!

احالت جهات التحقيق بنيابة أكتوبر العرائض المقدمة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية، وتحديد جلسة 20 كانون اول الجاري لمحاكمته، كما تم تحديد موعد النطق بالحكم في دعوى قضائية أخرى تطالب بعدم ظهور الفنان محمد رمضان في الإعلام.

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وتضمنت الاتهامات الموجهة للفنان محمد رمضان، في العرائض المقدمة من عمرو أديب عدة اتهامات منها سب وقذف وتشهير واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى بدون ترخيص ونشر محتوى بدون إذن.



وكان الفنان محمد رمضان، في شهر آب من العام الماضي، نشر مقطع فيديو ساخرًا على صفحته بموقع "فيسبوك"، بعد حصوله على حكم قضائي بتغريم الإعلامي عمرو أديب، مبلغًا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه، إذ كانت محكمة جنح الشيخ زايد، أصدرت الحكم ضد مقدم برنامج "الحكاية"، في اتهامه بسب وقذف وتهديد مقيم الدعوى، واستأنف دفاع عمرو أديب على الحكم، وحصل على البراءة.



بنفس الوقت حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المطالبة بإصدار حكم بعدم ظهور الفنان محمد رمضان في الإعلام، لجلسة 25 كانون اول للحكم.



وكانت قد أقيمت دعوى قضائية؛ طالبت بمنع الفنان محمد رمضان، من الظهور في الإعلام، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصم المحامي - مقدم الدعوى، في دعواه المقامة ضد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.



وجاء في الدعوى، أن أعمال رمضان الفنية تُرسخ لخلق جيل مُشوّه أخلاقيًا، وأن النقابة تعكس القيم التي تربى عليها المصريون.



وأكد المحامي في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريين.