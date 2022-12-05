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فنون ومشاهير

تسريب أغنية لأصالة.. والملحن يشكو: مجهودنا ضاع!

Lebanon 24
05-12-2022 | 11:00
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كشف الملحن محمود الخيامي تفاصيل تسريب أغنيته الجديدة للفنانة أصالة والتي تحمل اسم "الله جاب"، مؤكداً أنه شعر وكأن مجهوده ضاع هباءً.
 
 
وسارعت أصالة بنفس الوقت لتدارك الأزمة وأعلنت طرح الأغنية الجديدة بتوزيعين مختلفين، وقالت إنها تمتلك رقصة خاصة لهذه الأغنية.
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وقال محمود الخيامي في تصريحات لـ برنامج ET بالعربي: "لاحظت من أسبوعين أن الأغنية بدأت تتسرب مع أننا كنا مستنيين الوقت المناسب لطرحها بشكل رسمي، وموضوع التسريب سبّب لنا توتراً كبيراً، وأنا تأثرت جداً وحسيت إن مجهودنا ضاع لأننا تعبنا جداً في الأغنية من حيث التأليف والألحان والتوزيع".
 
وواصل الخيامي: "كنا شغالين على الأغنية وبنعدل فيها ونعرضها على أصالة، وفجأة لقيت نسخة سيئة من الأغنية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والنسخة دي قديمة قبل ما ننتهي من الأغنية ودا زعلني لأني بحرص أن الأغاني تنزل بشكل راقٍ وعلى أكمل وجه ولحد دلوقتي منعرفش مصدر التسريب".
 
وأصالة رغم التسريب شوقت جمهورها للاستماع إلى الأغنية، مؤكدة أنه سيتم طرحها بتوزيعين موسيقيين مختلفين بنفس الوقت.
 
 
وقالت رداً على تغريدة أطلقتها الشركة المنتجة للترويج للعمل: "أغنيه جديدة معناها ولحنها وطيابتها بعتقد كتير حتحبّوها.. إلها رقصه عندي مابدّي فيها حدا يصوّرني فيها طفولة بتطيّرني.. بعرف إنّها تسرّبت، ولذلك عملنا إلًها إيقاع جديد مُختلف لنفرق) عندي تحدّي مع قريب شو بتحسّوا أنا حبيت".

يذكر أن، أغنية جاب الله من تأليف واحد وألحان محمود الخيامي ومن توزيع محمود الشاعري، ومن المقرر طرحها قريباً بنسختين.
 
المصدر: سيدتي
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