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فنون ومشاهير
الكشف عن آخر حديث بين الملك تشارلز ووالدته الراحلة بشأن الأمير هاري
Lebanon 24
05-12-2022
|
14:00
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية تفاصيل المكالمات الهاتفية التي أُُجريت بين الأمير هاري وجدّته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها بفترة قصيرة.
وأوضح التقرير أن الملكة الراحلة حاولت تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق سلام مع الأمير هاري، بعدما توقف والده الملك تشارلز الثالث حينها عن تلقي مكالماته والتحدث معه.
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ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين على الشأن الملكي قولهم: "كانت الملكة الراحلة سعيدة دائماً بالتحدث مع هاري، لكن عندما طلب المال، قالت له: لماذا لا تتحدث مع والدك؟، فأخبرها الأمير هاري حينها أنه لم يعد يردّ على مكالماته".
وأشار المصدر إلى أن الملك تشارلز أصرّ على ضرورة أن يرسل الأمير هاري طلباته عبر البريد الإلكتروني من خلال مساعده الشخصي بدلاً من الهاتف، وذلك بعد أن توقف أفراد الأسرة، بمن فيهم شقيقه الأمير وليام، عن التحدث إلى هاري عندما علموا بصفقة كتابه المثير للجدل.
ولفت إلى أنه عندما سألت الملكة ابنها تشارلز في آخر حوار معه بشأن هاري عما سيفعله حيال طلباته لأنها تتلقى منه العديد من المكالمات الهاتفية، أجابها تشارلز بأنه "ليس بنكا".
وكان الأمير هاري قد حصل على مقدّم بقيمة 17.5 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة بـ35 مليون جنيه إسترليني، مقابل "مذكرات سبير" المقرر نشرها في 10 كانون الثاني 2023.
المصدر: لها
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