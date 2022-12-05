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فنون ومشاهير

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة؟

Lebanon 24
05-12-2022 | 16:00
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فجرت الممثلة المصرية دينا الشربيني، مفاجأة، معلنة أنها تعيش قصة حب جديدة، كما أنها تخطت أزمتها العاطفية الأخيرة التي ربطتها بالنجم المصري عمرو دياب.


وتحدثت في لقاء تلفزيوني عن صفات الشخص الذي سترتبط به، قائلة: "لازم يكون شخص لذيذ ودمه خفيف".
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كما بينت أنها تعيش حالة توازن على المستوى الشخصي بين الحب وعملها، مضيفة: "أنا بحب إحساس الحب جداً، ودايماً بقول إن الحب مش معناه حب بين واحد وواحدة أو واحد ومراته، الحب عموماً بين الناس والأهل والصحاب، فكرة الحب بحبها، وبحب الشغل أوي ولكن لازم يكون فيه توازن، وأنا الحمد لله عايشة حالة التوازن دي".


وأضافت: "حلو التركيز في الشغل ولكن لما بيبقى فيه حد حلو في الحياة بيحب وبيشجع على الأحسن، لأن الشغل جزء من الشخصية، أكيد ده بيساعد في الحياة".
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