ديمة قندلفت تتحدى قيس الشيخ نجيب في "ستيليتو".. والجمهور: شو قوية (فيديو)

شاركت الفنانة السورية ديمة قندلفت جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو من مسلسل "ستيليتو"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" والذي اعتبره الجمهور من أقوى مشاهد المسلسل.

وظهرت في الفيديو شخصية "فلك"، التي تؤديها الفنانة ديمة قندلفت في العمل، وهي غاضبة من زوجها "كريم"، الذي يجسد دوره الفنان السوري قيس الشيخ نجيب.

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ومنعت "فلك" زوجها "كريم" من أخذ ابنته لتعيش معه، فبينما كان يوضب أغراض ابنته في الحقيبة الخاصة بها، اشتعلت "فلك" غضباً منه، وقالت له: "طالما هي ابنتي وفي بيتي لن أسمح لها بالخروج مهما حدث".

وتفاعل جمهور ديمة قندلفت ومتابعيها مع المشهد، وأعربوا لها عن مدى إعجابهم بادائها، وأنها استطاعت من خلال هذا الدور أن تبرز مقدراتها التمثيلية، لتظهر شخصيتها في "ستيليتو" بشكل مميز جداً.

وقال أحد المتابعين: شو قوية يا فلك. فيما قال لها آخرون أنهم يصدقون شخصيتها في العمل، وكأنها شخصية واقعية، معربين عن مدى حبهم لها وإعجابهم بتمثيلها.

يشار إلى أن مسلسل "ستيليتو"، يعرض حالياً على منصة شاهد الإلكترونية، بعد توقف عرضه على قناة mbc4.

والعمل هو النسخة العربية من المسلسل التركي "جرائم صغيرة"، من إخراج إندر إيمير، ويشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، منهم كاريس بشار، ديمة قندلفت، كارلوس عازار، ريتا حرب، سامر المصري، ندى أبو فرحات، نور علي وغيرهم..