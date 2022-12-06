بفستان قصير.. جورجينا رودريغيز تتجول بمدينة تراثية في قطر (فيديو)

زارت جورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، مدينة كاتارا التراثية في قطر برفقة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني شقيقة أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" خلال إقامتها في قطر.

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وتجولت جورجينا في أسواق المدينة والكورنيش المرافق للبحر، حيث نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقت خلاله تلك الزيارة.

وأرفقت عارضة الأزياء منشورها بتعليق كتبت فيه ما يلي: "شكراً لك على كرم ضيافتك، أحببت اكتشاف المدينة بجانبك".

ومن جهتها نشرت أيضاً الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني الفيديو نفسها على حسابها في إنستغرام وأرفقته بالتعليق التالي: "سررت بزيارة مهرجان المحامل التقليدية في كاتارا، حيث يعتبر أحد الفعاليات المفضلة بالنسبة لي هذا العام! وخصوصاً وأنا أرى الزوّار من جميع أنحاء العالم يتفاعلون مع تقاليدنا وثقافتنا".



وتتواجد جورجينا في قطر لمساندة والد أطفالها كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي في فعاليات كأس العالم المقامة في قطر.