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فنون ومشاهير

فنان عربي يخضع لجراحة عاجلة في القلب.. وهذه حالته الصحية الآن

Lebanon 24
06-12-2022 | 11:00
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حرص النجم الأردني طوني قطان إثر خروجه من المستشفى بعد خضوعه لعمل جراحي دقيق في القلب، على طمأنة الجمهور بأنه بصحة جيدة.
 
 
ومن خلال تسجيل صوتي لبرنامج عبر "ET بالعربي" قال أحمد: "لقد خضعت لعمل جراحي يوم الأحد الماضي وخرجت يوم أمس من المستشفى إلى البيت".
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وأوضح قطان أنه خضع لعمل جراحي لتبديل صمّام في القلب بعدما اكتشف بشكل مفاجئ أنه بات ضيقاً وبحاجة الى التبديل.
 
 
وأضاف: "الحمدلله كانت العملية ناجحة، والأطباء طمأنوني، ويمكنني العودة إلى حياتي بشكل طبيعي خلال شهر، وسوف أعود إلى الفن والحفلات ولقائكم من جديد".


وكانت دانا زوجة طوني، قد أعلنت من خلال صورة له على سرير المرض في المستشفى نشرتها عبر "إنستغرام" مرض الفنان الأردني وأرفقتها بهذا التعليق: "شكراً يا رب أنك جعلت من طوني بطلاً حقيقياً، قلبه ثابت ممكّن، لا يخاف من كل شر لأنك معه ترافقه في الضيق".



وأضافت: "أحب أن أطمئن كل شخص تواصل معي للسؤال عن زوجي طوني انه خضع لعملية قلب مفتوح وهو الآن في فترة التعافي".
المصدر: لها
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