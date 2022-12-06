فنان عربي يخضع لجراحة عاجلة في القلب.. وهذه حالته الصحية الآن

حرص النجم الأردني طوني قطان إثر خروجه من المستشفى بعد خضوعه لعمل جراحي دقيق في القلب، على طمأنة الجمهور بأنه بصحة جيدة.

ومن خلال تسجيل صوتي لبرنامج عبر "ET بالعربي" قال أحمد: "لقد خضعت لعمل جراحي يوم الأحد الماضي وخرجت يوم أمس من المستشفى إلى البيت".

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وأوضح قطان أنه خضع لعمل جراحي لتبديل صمّام في القلب بعدما اكتشف بشكل مفاجئ أنه بات ضيقاً وبحاجة الى التبديل.