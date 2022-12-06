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فنون ومشاهير

شهادة فخرية عليا لليلى عبد اللطيف.. إليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
06-12-2022 | 03:30
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نشرت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وثيقة تؤكّد منحها شهادة فخريّة عليا.

 

وفي التفاصيل، فقد منحت "أكاديمية سفراء الثقافة العربيّة، المجلس اليمني لسفراء السلام والتنمية" شهادة فخرية عليا لعبد اللطيف.

 

وكُتب على الشهادة التالي: "منحت هذه الشهادة تقديراً للجهود المبذولة في مجال الثقافة والسلام والعدالة الإنسانية".

 

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A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)


 
 

إلى ذلك ذكرت صحيفة "الأخبار" مؤخرا ان عبد اللطيف ستطل ليلة رأس السنة بتوقعات جديدة لعام 2023 على شاشة الـ lbci .

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