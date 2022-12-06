شهادة فخرية عليا لليلى عبد اللطيف.. إليكم التفاصيل (صورة)

نشرت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وثيقة تؤكّد منحها شهادة فخريّة عليا.

وفي التفاصيل، فقد منحت "أكاديمية سفراء الثقافة العربيّة، المجلس اليمني لسفراء السلام والتنمية" شهادة فخرية عليا لعبد اللطيف.

وكُتب على الشهادة التالي: "منحت هذه الشهادة تقديراً للجهود المبذولة في مجال الثقافة والسلام والعدالة الإنسانية".

إلى ذلك ذكرت صحيفة "الأخبار" مؤخرا ان عبد اللطيف ستطل ليلة رأس السنة بتوقعات جديدة لعام 2023 على شاشة الـ lbci .