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فنون ومشاهير

من هو الفنان الذي يحتفي به محرك "غوغل" اليوم؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 03:45
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يحتفي محرك البحث "غوغل" اليوم الثلاثاء، بميلاد الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا.
 
 
وتم وضع صورة تعبيرية له على الصحفة الرئيسية لـ "غوغل"، تكريماً له على مسيرته الفنية الحافلة.
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ويعد عبد الرضا من أشهر فناني الخليج، ورائداً من رواد التمثيل في الخليج العربي، نظراً لما قدمه من أعمال درامية ومسرحية متنوعة.
 
Riyadh moves to silence cleric for insulting deceased actor
 
وُلد في منطقة شرق بالكويت، وعمل في بدايات حياته في قسم الطبع بوزارة اﻹرشاد والأنباء، ثم سافر على نفقة الوزارة في بعثة دراسية إلى مصر من أجل دراسة فنون الطباعة في عام 1956.
 
 
وفي عام 1961، سافر أيضاً في بعثة مماثلة إلى ألمانيا، ثم عاد إلى الكويت وتدرج في العمل الحكومي وتقاعد في عام 1979.
 
وتقلّد عبد الرضا عدداً من المناصب، ومن بينها مالك ورئيس مركز الفنون للإنتاج الفني التلفزيوني والمسرحي، والرئيس الفني فى مجلس إدارة المسرح العربي. كما تقلّد منصب نقيب الفنانين والإعلاميين الكويتيين.
 
أعمال مسرحية:
 
 قدّم عبد الحسين عبد الرضا عدداً من الأعمال المسرحية. وكانت بدايته أمام الفنان الكبير الراحل زكي طليمات.
 
 
وبدأ العمل الفني في بدايات ستينيات القرن العشرين من خلال مسرحية "صقر قريش"، وقدّم بعدها العديد من الأعمال البارزة في المسرح، ومنها: "باي باي لندن" و"بني صامت" و"علي هامان يا فرعون".
 
 
أعمال تلفزيونية:
 
اشتهر في التلفزيون بمسلسلات "درب الزلق" و"الأقدار" و"قاصد خير"، و"زمان الإسكافي" و"سوق المقاصيص".
 
كذلك خاض تجارب التأليف المسرحي والتلفزيوني والتلحين الموسيقي.
 
Legendary Kuwaiti actor Abdulhussain Abdulredha in ICU in London
 
 
وكان أيضاً للفنان الراحل تجربة في الغناء إلى جانب التمثيل، في أوبريت دورة كأس الخليج 17، كأول فنان يقوم بعمل الأوبريتات التمثيلية الغنائية والتي لاقت نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى أنه قام بالغناء ضمن أعماله التلفزيونية والمسرحية عندما كان العمل يستدعي ذلك.
 
 
أزمات صحية: 
 
تعرض الراحل لعدة أزمات صحية، منها كانت بعام 2003 عندما تعرض لأزمة قلبية أثناء تصويره لمسلسل "الحيالة"، نقل على إثرها إلى المستشفى وتبين إصابته بانسداد في الشرايين، سافر بعدها إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة وعاد بعد شفائه لإكمال تصوير المسلسل.
 
 
وفي عام 2005، تعرض لأزمة حادة إثر إصابته بجلطة في المخ أدخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا.
 
 
وبعد الانتهاء من مسلسل "العافور"، أجرى عمليتي قسطرة للقلب في لندن عام 2015.
 
 
 
وفي يوم 9 آب 2017 تم نقله إلى المستشفى حيث قد تعرض لوعكة صحية شديدة في العاصمة البريطانية لندن، وقد دخل العناية المركزة. وتوفي في 11 آب بعد تعرضه لجلطة حادة في القلب.
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