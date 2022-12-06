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فنون ومشاهير
صورة مفبركة تضع الأمير هاري وميغان ميركل في ورطة
Lebanon 24
06-12-2022
|
14:00
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أثار الفيديو الإعلاني لمسلسل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعد مدة قصيرة من عرضه على منصة "نتفلكس" ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وفي الإعلام، وانهالت الانتقادات على الثنائي، اللذين قررا ترك منصبيهما في العائلة الملكية البريطانية، وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة الأميركية بعيداً عن الأضواء.
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وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن الصورة التي استخدمتها المنصة بموافقة الثنائي للترويج للوثائقي، والتي يظهر فيها عدد ضخم من الموصورين الذين يقاتلون من أجل التقاط صور لهما، هي في الحقيقة صورة مفبركة وغير صحيحة.
وأكدت الصحيفة أن الصورة تضع الأمير هاري وزوجته في ورطة، إذ إنها تعود إلى الصحافيين المدعوين للعرض الأول لفيلم هاري بوتر Harry Potter and the deathly Hallows عام 2011.
ولفت التقرير إلى أن الصورة التي استخدمها الأمير هاري كتعبير عن أنه "يحمي عائلته من تطفل الصحافة عليهم في الحياة الملكية هي في الحقيقة صورة التُقطت قبل 5 سنوات من لقائه بميغان وارتباطهما عام 2016".
في هذا السياق، تحدثت الخبيرة الملكية إنغريد سيوارد للصحيفة فقالت: "لا ألوم هاري لأنه لن يتذكر كل الأحداث، لكنني ألوم منصة "نتفلكس"، لأنها أضعفت تعليق هاري حول حماية عائلته بهذه الصورة المزيفة".
يُذكر أن "نتفلكس" طرحت بداية الأسبوع الماضي المقطع الدعائي لسلسلة "هاري وميغان" المكونة من 6 أجزاء، على أن يُطلق العمل رسمياً يوم الخميس 9 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
المصدر: لها
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