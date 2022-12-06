3 أزمات تُلاحق منة شلبي في 24 ساعة فقط!

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إستغل بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف النيابة العامة المصرية للفنانة منة شلبي بـ"المتهمة" في بيانها الأخير، كنقطة انطلاق لمضاعفة أزمات الممثلة المصرية الغائبة عن الأضواء منذ إطلاق سراحها على ذمة التحقيقات بقضية حيازة مواد مخدرة، فتم أولاً ترويج شائعة منعها من السفر، ثم إطلاق خبر إسناد بطولة مسرحيتها "ساعة حظ" لزميلتها غادة عادل، وأخيراً نشر أنباء عن إلغاء مسلسل منة في موسم رمضان 2023 لصعوبة اللحاق بموعد التصوير في بيروت.الشائعة الخاصة بمنع منة شلبي من السفر استندت لبيان النيابة العامة الخاص بنفي صحة ما تم تداوله عن إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن البيان إشارة لاستمرار التحقيقات، وهو ما اعتبره البعض سنداً للمنع من السفر، ولكن مصدراً من الجهات القضائية في مصر أكد أن قرار إخلاء سبيل الفنانة المصرية لم يتضمن نصاً بالمنع من السفر، ولكن هناك إقراراً منها ومن نقابة المهن التمثيلية بالمثول أمام جهات التحقيق فور استدعائها.الشائعة الثانية كانت حول سحب بطولة مسرحية "ساعة حظ" المقرر عرضها في موسم الرياض من منة شلبي وإسنادها إلى النجمة غادة عادل، استدعت تدخل مؤلف ومخرج المسرحية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي أكد عدم صحة الخبر جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن مسرحية منة شلبي تم تأجيل موعد عرضها بسبب ظروف التحضيرات لموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، بينما تم ترشيح غادة عادل لبطولة عمل مسرحي آخر سيعرض بموسم الرياض.الأزمة الثالثة بدأت مع انتشار أنباء تؤكد تراجع الشركة المنتجة لمسلسل منة شلبي المنتظر في موسم رمضان 2023، عن إسناد البطولة لها خوفاً من حدوث تطورات في القضية تستدعي تواجد منة في مصر علماً أن تصوير العمل بالكامل من المقرر أن يتم في بيروت، وبعد ساعات قليلة من تداول الشائعة، خرجت شركة الإنتاج لتنفي القصة برمتها وتؤكد أن منة أكدت حضورها إلى لبنان في الموعد المتفق عليه، وأن التحضيرات لبدء تصوير المسلسل تتم وفقاً للجدول الموضوع من الشركة.