"بحبك زي الكلاب".. فنان عربي شهير يكشف معاناته مع زوجته

كشف الفنان المصري حسن الرداد عن علاقته بوالدَي زوجته الفنانَين الراحلَين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وأكد الرداد خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة "Dmc"، أن سمير غانم ودلال عبد العزيز كانا من أجمل الشخصيات التي عرفها في حياته، فبجانب عشقه لسمير غانم كفنان صار يعشقه بصورة أكبر حين تعرف إليه وأصبح حماه، أما دلال عبد العزيز فهي دوماً كانت مبتسمة، وكانت تعتبره بمثابة ابنها حتى لو كان في خلاف مع إيمي.

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وأضاف: "لما تعب سمير غانم ودخل المستشفى، كنت مش عارف أبص على الدور اللي مات فيه لأنه نفس الدور اللي شهد وفاة أمي، ولكن القدر كان غريب لما توفي في نفس الغرفة اللي ماتت فيها".



كما ذكر موقفاً كوميدياً حصل مع زوجته حيث قال: "أنا طول عمرى ما بحبش الحيوان اللي حركته سريعة، وتاريخي مع القطط والكلاب زي الزفت، يعني كنت أنزل أجيب حاجة من الشارع ألاقي كلاب بتجري ورايا، فطلعت بخاف من الكلاب وبعتبرها عدو للإنسان، أما القطط أبقى في مكان ألاقي قطة ترعبنى فجأة، وأروح أي مكان ألاقي القطة تسيب الناس وتقعد جنبي".



وأضاف: "ولكن لما اتجوزت إيمي شفت الكلاب قد إيه بيعتبرها اللى بيربيها واحد من عياله، زي ما شفت إيمي عاملة مع الكلاب والقطط، وبتأكّلهم طول الوقت، وبعدها في مرة إيمي قالت لي واحنا قاعدين عارف يا حسن أنا بقيت بحبك قد الكلاب، فقلت لها ده مدح ولا ذم، قالتلي مدح طبعاً، ده أنا كنت بقول لبابا كده إن هو والكلاب أكتر حاجة بحبها في حياتي".



كما كشف حسن الرداد عن كواليس استعداده لفيلمه الأخير "تحت تهديد السلاح"، قائلاً: "حين علمت أن الفيلم مبني على قصة حقيقية أخذها أيمن بهجت قمر من ملفات في مكتب محاماة، أعطاني الأمر دفعة أكبر للعمل على الشخصية بصورة زائدة، فحاولت الاستعداد بكل ما أوتيت من قوة ومعرفة، حتى أنني تواصلت مع طبيب لمعرفة أمور عدة تساعدني على أداء الشخصية".