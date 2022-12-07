بعد أغنية "كواليتي يا كواليتي" وعرض بـ 500 ألف دولار.. هشام حداد قريبا على "كوكب" الـ MTV (فيديو)

يستعد مقدّم البرامج هشام حداد لإطلاق برنامجه الجديد على شاشة الـ MTV قريبا.

وللمناسبة نشر هشام فيديو صوره كبرومو ترويجي لإطلالته على شاشة الـ MTV وهو كناية عن أغنية تحدث فيها عن الخلاف السابق مع الـ MTV حيث كان يسميها بـ كوكب الـ MTV و"كواليتي يا كواليتي"، مشيراً إلى ان الثورة جمعتهما وان الطرفين يلتقيان على الحرية .

واستعان حداد بأغنيته بلحن أغنية "كوكب" للفنانة العراقية رحمة رياض.

وعلّق حداد على الفيديو قائلاً: "قريبا على الكوكب".

وغادر حداد الـ LBCI بعد ثماني سنوات أمضاها في المحطة حيث كان يقدّم برنامج "لهون وبس"، وكشف في تصريح سابق ان العقد مع قناة MTV مجموعه يصل بعد 5 سنوات الى 500 الف دولار بالاضافة الى أنّ مجموع قيمة العقد أكثر بعد"، كما قال.