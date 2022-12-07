بعد غياب طليقة الراحل جورج الراسي تظهر من جديد وتُهدد بفضح عائلته! (فيديو)

فجرت طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، عارضة الأزياء جويل حاتم، مفاجأة جديدة، حيث ظهرت مؤخرا في فيديو جديد ردت فيه على اتهامات عائلته بالتسبب في وفاته بالتهديد بـ "فضحهم" بنشر عدد من الحقائق.

وقالت جويل في مقطع فيديو نشرته مجلة "الجرس": "أنا رح أفضح الحقائق، وأفضح عيلته ويا قاتل يا مقتول، وما رح اسكت واحلى شي تعملو هو انو تعملوني خوتا كرمال مصالحكم واهدافكم".

وتحدثت عن تواجد الراحل قبل أسبوعين من وفاته في السفارة الأميركية في بيروت.

و سبق وأعلنت طليقة الفنان الراحل، اللجوء إلى السفارة الأميركية التي تحمل جنسيتها، بعد تأكيدها تلقيها تهديداً بالقتل من أسرة الراسي، لاتهامهم لها بالتسبب في مقتله.

يذكر أن الراسي كان قد توفي منذ أشهر بعد اصطدام سيارته بحاجز أسمنتي على طريق ضهر البيدر وذلك خلال عودته من حفل غنائي في سوريا.