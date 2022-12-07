Advertisement

فنون ومشاهير

بعد فوز المغرب على اسبانيا.. هكذا احتفلت هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2022 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1017776-638060071040050958.jpg
Doc-P-1017776-638060071040050958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حرصت الفنانة سميرة سعيد على مؤازرة المنتخب المغربي، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب الاسباني مساء أمس الثلاثاء في بطولة كأس العالم، والتي انتهت بفوز المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.
Advertisement
 
 
وشاركت سميرة سعيد، متابعيها على " انستغرام"، مقطع فيديو، ظهرت من خلاله وهي تتواجد وابنها شادي من مدرجات ملعب المباراة، والسعادة ترتسم على ملامح وجههما، خاصة بعد انتهاء المباراة، وعلقت: "الحمد الله.. إنتصار رائع.. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي".
 
 
وأضافت: "فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي..فعلاً إنجاز تاريخي".
 
وطرحت "الديفا" سميرة سعيد أغنية "كرباج" خلال الفترة الماضية، وهي من تأليف وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج نضال هاني.
 
 
 


وحظيت الأغنية وقت طرحها على قناة سميرة سعيد على "يوتيوب" بنسب مشاهدات عالية، بعد أن أشاد بها محبوها وجمهورها.
 
وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:" نظرة عينيه في القلب عدلت المزاج والإحتياج... الغرام على قلبي نادي".
 
ومن قبل طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية "يلا روح"، وهي الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-12-07
06:51 | 2022-12-07
05:00 | 2022-12-07
04:16 | 2022-12-07
03:16 | 2022-12-07
02:19 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website