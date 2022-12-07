بعد فوز المغرب على اسبانيا.. هكذا احتفلت هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)

حرصت الفنانة سميرة سعيد على مؤازرة المنتخب المغربي، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب الاسباني مساء أمس الثلاثاء في بطولة كأس العالم، والتي انتهت بفوز المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

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وشاركت سميرة سعيد، متابعيها على " انستغرام"، مقطع فيديو، ظهرت من خلاله وهي تتواجد وابنها شادي من مدرجات ملعب المباراة، والسعادة ترتسم على ملامح وجههما، خاصة بعد انتهاء المباراة، وعلقت: "الحمد الله.. إنتصار رائع.. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي".

وأضافت: "فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي..فعلاً إنجاز تاريخي".

وطرحت "الديفا" سميرة سعيد أغنية "كرباج" خلال الفترة الماضية، وهي من تأليف وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج نضال هاني.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:" نظرة عينيه في القلب عدلت المزاج والإحتياج... الغرام على قلبي نادي".

ومن قبل طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية "يلا روح"، وهي الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة.