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فنون ومشاهير

على متن طائرته الخاصة.. محمد رمضان يُثير الجدل مُجدداً شاهدوا كيف عانق ورقص مع المضيفة (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2022 | 04:16
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من جديد أثار الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يجمعه بمضيفته على متن طائرته الخاصة.

 

وظهر رمضان في المقطع الذي نشره على حسابه على  "Instagram" وهو يرقص برفقة المضيفة على أنغام أغنية "السلطان" ثم عانقها، وجاء ذلك خلال عودته من السعودية بعد إحيائه حفلا غنائيا، وعنون رمضان الفيديو بـ "العودة إلى الوطن".

 

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)


 
 

يشار إلى أن رمضان اعتاد على إثارة الجدل في كل ظهور له، ودائماً ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، التي يراها البعض "مستفزة"، حيث ظهر مؤخراً ممسكاً بصابونة من ذهب بعد فيديو غسل أسنانه بمعجون من ذهب "عيار 24".

(العربية)

 

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