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فنون ومشاهير

نادين نجيم بشعر "الكيرلي"... شاهدوا كيف بدت (صورة)

Lebanon 24
07-12-2022 | 08:21
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بشعر "الكيرلي". وقالت إنّها عادت إلى تسريحة شعرها القديمة التي تُذكّرها بفترة المراهقة.
 
 
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نادين نجيم

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