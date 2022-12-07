نادين نجيم بشعر "الكيرلي"... شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بشعر "الكيرلي". وقالت إنّها عادت إلى تسريحة شعرها القديمة التي تُذكّرها بفترة المراهقة.

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