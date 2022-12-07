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فنون ومشاهير

"لو محدش رباك أنا هربيك"... أزمة بين محمد رمضان وعمرو أديب والقضاء يحكم!

Lebanon 24
07-12-2022 | 14:00
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أسدلت محكمة جنح الشيخ زايد، الستار على الدعوى القضائية التي أقامها الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه فيها بالسب والقذف في حقه.

وقضت المحكمة ببراءة أديب في القضية حيث أكدت في حيثيات حكمها: "أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله".
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وتابعت الحيثيات، أنه خلال حلقة من البرنامج الحواري "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، هاجم المتهم المدعي بالحق المدني بأن قال: الإنسان اللي متربي نعمة فأنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك إنما توصل لعدم الرباية ولو محدش رباك أنا هربيك بقالك سنة بتعمل مصايب واللي أداك الفلوس قادر يسحبها منك في ثانية أيام نكد الأيام اللي جاية أنا مش هدخل فى سجال قليل الأدب إنما لو فاكر إنك مسنود.. القضية والفلوس ندر عليا لمستشفى أبو الريش للأطفال معنديش مشكلة اختلف مع حد في أي حاجة لكن لما توصل لقلة الرباية النهاردة طلبت من المحامى الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان والفلوس اللى هخدها من محمد رمضان هوديهم لمستشفى الأطفال في أبو الريش أنا مش من النوع اللى بياخد حقه بالتجاوز ويا أنا يا أنت وهنروح للقاضي هو اللي هيقول وقلة الأدب لأ لو محدش رباك يا محمد يا رمضان أنا اللي هربيك".

وكانت محكمة استئناف جنح الشيخ زايد قد قضت في وقت سابق، ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان، وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعها الأخير.
 
المصدر: لها
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