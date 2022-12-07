بريانكا شوبرا تكشف العنصرية والتمييز الجندري في هوليوود

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أعربت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن استيائها من وجود التمييز الجندري والعنصري على صعيد السينما العالمية، مؤكدةً أن أجرها أقل بكثير من أجور الممثلين الرجال.وقالت: "لم أحصل على أجر متساوٍ مع الممثلين الذكور في هوليوود، وكنت أتقاضى 10% فقط من راتب الممثل الذكر".وأضافت في حديث لشبكة "بي بي سي" BBC (هيئة الإذاعة البريطانية): "إنها فجوة أجور كبيرة.. كبيرة إلى حد كبير.. وما زالت العديد من النساء يتعاملن مع هذا الأمر حتى اليوم.. وأنا متأكدة تماما أنني سأحصل على أجر أقل من ممثل ذكر في بوليوود الآن".وأوضحت: "طالبت ممثلات جيلي الحصول على أجر متساوٍ مع أجور الرجال، لكننا لم نحصل على شيء".وتابعت: "كنت اعتقد أنه من الطبيعي أن أجلس لساعات وساعات أنتظر في موقع التصوير، بينما يأتي الممثل الذكر الذي يشاركني العمل في الوقت الذي يناسبه، لنبدأ بعدها العمل".وأشارت إلى معاناتها من العنصرية: "جعلوني اعتقد بأنني لست جميلة بما فيه الكفاية، لذلك عملت بجهد أكبر، على الرغم من أنني كنت أتمتع بموهبة أكبر من موهبة زملائي أصحاب البشرة الفاتحة".