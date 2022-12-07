تامر حسني يحتفل بذكرى دخوله موسوعة غينيس.. فماذا قال؟

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احتفل الفنان تامر حسني بذكرى دخوله موسوعة غينيس كأكثر فنان مؤثر على مستوى العالم. وكتب تامر حسني عبر حسابه في "إنستغرام" معبراً عن سعادته: "في مثل هذا اليوم أضفت رقماً قياسياً في تاريخ الفن المصري والعربي والعالمي ودخلت موسوعة غينيس كأكثر فنان ملهم ومؤثر في جمهوره على مستوى العالم من خلال أكبر لائحة تأييد جماهيرية في العالم".وواصل تامر حسني: "بشكر كل الجمهور الغالي الحبيب اللي راح مخصوص عشان يدعمني ويكتب سبب تأييده ليا بجد كان يوم من أسعد أيام حياتي، وخصوصاً لما قريت الكلام المكتوب في حقي منكم، ربنا يفرح قلوبكم ويوصلكم كلكم لأبعد من أحلامكم".