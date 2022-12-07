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فنون ومشاهير

"شفت الموت بعيني".. نجاة إعلامية شهيرة من حادث سير مروع (صورة)

Lebanon 24
07-12-2022 | 12:07
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نجت الإعلامية المصرية، سهير جودة، من الموت في حادث سير مروع، أدى إلى تحطم سيارتها من الجزأين الأمامي والخلفي.
 
ونشرت سهير جودة صوراً من تحطم سيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع تدوينة كتبت فيها: "الحمد لله.. أن ترى الموت بعينيك ويسلمنا الله.. شكرًا يا رب الحمد لله".
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وطمأنت الإعلامية المصرية جمهورها في تصريحات محلية من موقع الحادث، أنها بخير رفقة سائقها وما زالت على طريق المحور في انتظار "الونش" لنقل السيارة.
 
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