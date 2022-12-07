القبض على منتج شهير.. من هو وما هي تهمته؟

تصاعدت أزمة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، وذلك بعض القبض عليه بمنطقة الشيخ زايد إثر مشاجرة نشبت بينه وبين مجموعة من ضحاياه في قضايا مالية، حيث تم نقله من قسم شرطة الشيخ زايد إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، لبيان وحصر الأحكام الصادرة ضده في أقسام مدينة نصر الثلاثة، والتي وصلت إلى عشرات الأحكام.

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وفي أول تعليق على الأزمة قال المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي المنتج عدنان عوض"، في تصريحات صحافية: "لدينا في مدينة نصر، ثلاثة أحكام نهائية صادرة وواجبة النفاذ، ضد المنتج وليد منصور، ويصل مجموع الحبس فيها إلى 8 سنوات، بعد تعديه على حقوق المنتج عدنان عوض في فيلم (تصبح على خير)، الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني".



وتابع : "المنتج المقبوض عليه، لدينا ضده أحكام في قضايا عديدة، منها قضية تخص الشاب خالد، إلى جانب ما صدر ضده لصالح آخرين".





وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المنتج وليد منصور، يوم الأحد الماضي بعد مشاجرة مع ضحاياه بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر إلى المكان على إثر اتفاق مع الضحايا برد أموالهم التي تقدر بـ 4.3 مليون جنيه إليهم، بعد صدور أكثر من 50 حكما قضايا نهائيا وواجب التنفيذ بحقه. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المنتج وليد منصور، يوم الأحد الماضي بعد مشاجرة مع ضحاياه بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر إلى المكان على إثر اتفاق مع الضحايا برد أموالهم التي تقدر بـ 4.3 مليون جنيه إليهم، بعد صدور أكثر من 50 حكما قضايا نهائيا وواجب التنفيذ بحقه.

(لها)