يسرا: لا أهتم بمواقع التواصل ولا أتعامل معها

اعتبرت الفنانة المصرية يسرا أن تكريمها في الدورة الثانية من مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" الدولي، بمنحها جائزة اليسر الذهبية، يعد واحداً من أهم التكريمات التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية الطويلة الممتدة لأكثر من 40 عاماً.

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وقالت في حوارها مع "الشرق الأوسط" على هامش حضورها للمهرجان في جدة، إن سعادتها لا توصف بمنحها الجائزة، التي تحمل جزءاً من اسمها الفني، معربة عن فخرها بتكريمها وسط ما وصفتهم بـ"العمالقة" في سماء الفن العالمي، مثل النجم البوليوودي شاروخان الذي امتدحها في حفل الافتتاح وأهداها جائزتها، والمخرج البريطاني غاي ريتشي، مشيرة الى أن "التكريم إنجاز كبير"، متمنية لو أن والدتها الراحلة، وزوجها خالد سليم كانا معها خلال التكريم.

وكشفت يسرا عن علاقتها بالمملكة العربية السعودية منذ بزوغ نجوميتها، واصفة المملكة بأنها "المكان الأقرب لقلبها" بسبب "الراحة النفسية والإيمانية التي تنبعث منها"، مشيرة إلى أن "علاقتها بالسعودية ومدنها الجميلة بدأت قبل أن تصبح فنانة مشهورة، حيث اعتادت زيارتها برفقة والدتها الراحلة، لأداء فريضتي الحج والعمرة". وأضافت أن السعودية بالنسبة لها هي مكان الراحة النفسية الذي تأتي إليه للتخلص من همومها ومشاكلها، وتستعيد روحها بزيارة الكعبة، والدعاء في المسجد النبوي.





وكشفت الفنانة المصرية عن تأثرها برحيل صديقها وشقيق زوجها الفنان هشام سليم، الذي فارق الحياة منذ ما يقرب من 3 أشهر، وقالت إن "حزني على هشام سليم لم ولن ينتهي حتى آخر يوم من عمري، فهو غالٍ علي مثل أمي، ولكنها سنة الحياة".



وهاجمت الفنانة يسرا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوها خلال الفترات الماضية، وقالت: "لم أهتم يوماً بما يدونه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن تكون رسالة تلك المواقع إفادة المتصفح لها، وليس إهانته والتقليل منه، ولذلك لا تنظر إليها ولا تتعامل معها إلا في أضيق الحدود".

وأضافت أنها كانت أول فنانة تتعرض لإحراج فج من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها رفضت الرد عليهم، وتابعت باستنكار: "لماذا أرد على شخصيات مجهولة تختفي وراء لوحة مفاتيح وشاشة، وهل هؤلاء المدونون يرضون على أنفسهم لو كانوا في شهرتي أن يتم تجريحهم وإهانتهم".

وكشفت الفنانة المصرية عن عودتها قريباً بعمل من إنتاج منصة "شاهد vip"، بعنوان "روز وليلى" يجمعها بالفنانة نيللي كريم، وقالت إن "مسلسل (روز وليلى) سيكون مفاجأة مدوية لكل من يحب يسرا ونيللي كريم"، لكنها لم تكشف عن تفاصيل العمل. كما وأكدت أنها ستكون موجودة في رمضان المقبل بمسلسل بعنوان "حمدالله على السلامة".

كذلك أشارت إلى أنها انتهت أخيراً من تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه حول حالات العنف ضد المرأة، ويشاركها في بطولته كل من غادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.