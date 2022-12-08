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فنون ومشاهير

فنان لبناني شهير يدعم ميسي: "أنت كرة القدم"

Lebanon 24
08-12-2022 | 02:00
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عبّر الفنان اللبناني باسم مغنية، عن إعجابه الكبير بنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونشر باسم صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعود إلى طفولة ميسي، وهو يحمل كأساً.
وكتب باسم في تغريدة له تعليقاً على هذه الصورة، قائلاً: "لنستمتع بما تبقى لهذا الصغير في عالم الكرة المستديرة.. بغض النظر عن النتيجة أنت هي كرة القدم".
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ويحرص باسم على مشاركة جمهوره بكل ما يفكر به، وفي مختلف المجالات وآخرها كان الرياضة.
ويشار إلى أن باسم مغنية تحدث في وقت سابق، عن اللاعب كريستيانو رونالدو أيضاً، ودعمه في محنته الأخيرة.
وقال خلال تغريدة له: "كلام في الرياضة.. كريستيانو رونالدو لم يكن يوماً لاعبي المفضل.. بل بالتأكيد (ميسي).. لكن كريستيانو ملهم الملايين بأسلوب حياته وإصراره على النجاح.. وأنا منهم رغم أنني أخفق أحياناً.. الكل يتحدث عن سقوط كريستيانو مؤخراً بسبب عمره. أنا متأكد أنه قريباً وفي كأس العالم سيفاجئ هؤلاء".
وكان باسم قد تواجد قبل أيام في كينيا حيث نشر صورة برفقة طفلة كينية حيث حظيت الصورة بانتشار كبير.
 
وعلى الصعيد الفني، كان باسم مغنية قد حقق نجاحاً كبيراً من خلال شخصيته بمسلسل "للموت 2"، من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، ومن إنتاج شركة "إيغل فيلمز" للإنتاج الفني حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً.
المصدر: سيدتي
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