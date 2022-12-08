ميغان ماركل تتحدث عن المرحلة التي فكرت فيها بالانتحار!

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وبحسب مجلة "Page Six"، قالت ميغان إنّه "عندما يكون المرء في مكان سيئ لهذه الدرجة من حياته، لا يرى مخرجاً له من ذلك المكان". على هامش حضور الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حفل تسلم جائزة محاربة العنصرية من منظمة روبيرت كنيدي لحقوق الانسان في نيويورك، وجه أحد الصحفيين سؤالاً للممثلة السابقة ميغان ماركل عن تفكيرها بالانتحار أثناء تواجدها في القصر الملكي، وعن السبب الذي دفعها للحديث عن الأمر خلال مقابلة أوبرا الشهيرة، فأجابت النجمة أن السبب الذي دفعها للحديث عن أفكارها الانتحارية هو رغبتها بألّا يشعر أي شخص بأنّه وحيد.وبحسب مجلة "Page Six"، قالت ميغان إنّه "عندما يكون المرء في مكان سيئ لهذه الدرجة من حياته، لا يرى مخرجاً له من ذلك المكان".

وعن تفاصيل اللحظة التي فكرت فيها بإنهاء حياتها بينما كانت تعيش في القصر الملكي، أكدت ميغان أن "اتخاذ هكذا قرار لم يكن سهلاً بطبيعة الحال، لكن كان يجب الحديث عن الأمر لتشجيع الآخرين على الحديث أيضاً، ومعرفة أن كل تلك الأمور ستنقضي".

وظهرت ميغان في الحفل بفستان باللون الأبيض، واختارت أن تتزين بخاتم يتوسطه حجر أكوامارين يعود إلى حماتها الأميرة ديانا، أهداها إياه الأمير هاري في حفل خطوبتهما، وكانت الأميرة ديانا قد كلفت مجموعة أسبري بتصميمه حيث بلغ سعره 90000 دولار أميركي.