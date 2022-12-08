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فنون ومشاهير

نجل فنان مصري شهير يهاجم حسين فهمي.. والسبب؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:00
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تصدر اسم الفنان حسين فهمي الترند علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريحاته التي تحدث فيها عن حسن يوسف وأسباب عدم توجيه الدعوة إليه من أجل حضور فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، مما دفع ابن الفنان حسن يوسف للرد على هذه التصريحات، فنشر صورة لوالده وهو في مرحلة الشباب وعلق عليها: "ده لما شبع تمثيل كنت انت لسه بتحبي على أي فرصة يا حسين يا فهمي".  
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ونشر عمر صورة أخري لوالده من تكريم الدولة له قائلا: "طب ازاي الدولة تكرم فنان بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ويطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول أصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن".
 
وتابع: "أنت محتاج لما تتعين في منصب زي ده تراجع كده وتعرف التاريخ كويس.. عشان أكيد الدولة بتفهم أكتر منك.. بس واضح انك جاي كومبارس وطلعت حافظ كلمتين خايبين زيك".
 
الجدير بالذكر أن حسن يوسف أكد في لقاء سابق له أنه يتمنى حضور كل الفاعليات الفنية والمهرجانات خاصة ببلاده، لكنه يشعر بالغضب من تجاهله وعدم دعوته في هذه المهرجانات. 
المصدر: الجميلة
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