أخبار عن تدهور صحة الفنان الشهير.. من هو؟

فوجئ جمهور الفنان الكبير خالد زكي بانتشار أخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور حالته الصحية.

وفي تصريح صحفي له معبّراً عن استيائه من هذه الشائعات قال: "أنا بخير والحمد لله، وأطلب من الجمهور عدم تصديق أي أخبار أو شائعات تصدر من طرف غير الشخص المقصود"، مشيراً إلى أنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات والهدف من إعادة ترديدها كل فترة، بالقول: "لا أعرف وجه الاستفادة من ترويج شائعات وفاتي أو سوء حالتي الصحية".

Advertisement

وأكد خالد زكي أنه يدرس حالياً فكرة المشاركة في أعمال فنية تُعرض في السباق الرمضاني المقبل، ولكنه لم يتعاقد رسمياً على أي منها حتى الآن، لافتاً الى أن الجمهور سيراه قريباً على الشاشة.