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فنون ومشاهير

أخبار عن تدهور صحة الفنان الشهير.. من هو؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 08:00
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فوجئ جمهور الفنان الكبير خالد زكي بانتشار أخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور حالته الصحية.
 
وفي تصريح صحفي له  معبّراً عن استيائه من هذه الشائعات قال: "أنا بخير والحمد لله، وأطلب من الجمهور عدم تصديق أي أخبار أو شائعات تصدر من طرف غير الشخص المقصود"، مشيراً إلى أنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات والهدف من إعادة ترديدها كل فترة، بالقول: "لا أعرف وجه الاستفادة من ترويج شائعات وفاتي أو سوء حالتي الصحية".
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وأكد خالد زكي أنه يدرس حالياً فكرة المشاركة في أعمال فنية تُعرض في السباق الرمضاني المقبل، ولكنه لم يتعاقد رسمياً على أي منها حتى الآن، لافتاً الى أن الجمهور سيراه قريباً على الشاشة.
المصدر: لها
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