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فنون ومشاهير

بعد غياب 11 عاماً.. الفنان الشهير يعود للسينما

Lebanon 24
08-12-2022 | 14:00
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كشف الفنان هاني سلامة عن تحضيره لعمل سينمائي جديد يعود به إلى الشاشة الفضية بعد غياب أكثر من 11 عاماً منذ أن قدّم فيلم "واحد صحيح"، مع رانيا يوسف وكندة علوش وبسمة وياسمين رئيس وعمرو يوسف.

وأكد هاني أن الفيلم سوف يحمل عنوان "الحاكم"، وأنه يتم التحضير له حالياً حيث يضع المؤلف عمرو محمود ياسين اللمسات النهائية عليه، وبعدها يتم اختيار فريق العمل، رافضاً الكشف عن تفاصيل الفيلم، بالقول: "خلّيه مفاجأة للجمهور".
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يُذكر أن هاني سلامة ابتعد عن السينما منذ أن قدّم فيلم "واحد صحيح"، حيث كان من المفترض أن يقدّم فيلم "الكاهن" إلا أنه اعتذر عن عدم تقديمه ليذهب الفيلم الى الفنان إياد نصار.

فيلم "الحاكم" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، ومن المفترض أن يبدأ تصويره قريباً.
المصدر: لها
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