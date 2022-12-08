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فنون ومشاهير

الحكم بحق مذيع الـMBC صدر... ماذا تقرر بشأن "سب" الممثل الشهير؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 13:18
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في جديد تطورات قضية الفنان المصري محمد رمضان ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب؛ أصدرت محكمة جنح مستأنف تشرين الاول حكما ببراءة الأخير من سب وقذف الممثل المثير للجدل، عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة قناة "MBC مصر".
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جاء ذلك، بعد دعوى قضائية أقامها محمد رمضان ضد عمرو أديب، الذي حمّل الممثل الشهير في برنامجه المسؤولية المباشرة عن وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد أن تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة، بسبب صورة في مقصورة القيادة جمعت رمضان بالطيار.


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