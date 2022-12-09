فنانة شهيرة في ذمة الله.. من هي؟

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بوفاة الفنانة التونسيّة فايزة المحرصي، بعد صراع مع المرض.



وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "بنة الـFM"، أكدت الممثلة حنان الشقراني خبر وفاة فايزة المحرصي، التي كانت قد تعرضت في الصيف الماضي، إلى وعكة صحية، أسفرت عن دخولها المستشفى العسكري بتونس العاصمة.

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