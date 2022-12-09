الفنانة اللبنانيّة المعروفة تدخل الطوارىء للمرّة الثالثة... ولماذا اصطحبت إبنتها الصغيرة معها؟ (صور)

نشرت الفنانة قمر صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها على سرير المستشفى في قسم الطوارىء، وهي تحتضن إبنتها الصغيرة.

وقالت قمر: ثالث دخول طوارىء في أسبوعين، واضطريت فوت بنتي معي لانو ما عندي سند أمنو على بنتي".