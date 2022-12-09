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فنون ومشاهير

الفنانة اللبنانيّة المعروفة تدخل الطوارىء للمرّة الثالثة... ولماذا اصطحبت إبنتها الصغيرة معها؟ (صور)

Lebanon 24
09-12-2022 | 07:09
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نشرت الفنانة قمر صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها على سرير المستشفى في قسم الطوارىء، وهي تحتضن إبنتها الصغيرة.
 
 
وقالت قمر: ثالث دخول طوارىء في أسبوعين، واضطريت فوت بنتي معي لانو ما عندي سند أمنو على بنتي".
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