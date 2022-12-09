تُوفيت خالة مذيعة البرنامج الصباحيّ في قناة الـ"أم تي في" رانيا زيادة أشقر، وقد نعتها الأخيرة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وكتبت قائلة: "حتى نلتقي مجددا يا خالتي، فلترقد روحك بسلام".

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