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فنون ومشاهير

القبض على محمد هنيدي في شقة مشبوهة؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 16:00
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نفى الممثل المصري محمد هنيدي الأنباء التي تناقلها البعض وأفادت بإلقاء القبض عليه في إحدى الشقق المشبوهة بالعاصمة المصرية.


ولم يأخذ هنيدي هذه الشائعات على محمل الجد، وتعامل معها كما هو دائماً بخفة ظله المعتادة، إذ نفاها بطريقة لطيفة عندما نشر صورة لخبر من أحد المواقع، معلقاً بالقول: "نبيل الجميل ده فيلمي الجديد.. ودي أول شقة مشبوهة أدخلها من ساعة ما عفت الشربيني سقطت في الكيميا.. ده توضيح عشان الإشاعات المغرضة.. نبيل الجميل دكتور تجميل".
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وأقر هنيدي بأن تلك الشائعات شكلت دعايةً للفيلم، لكنه وصفها بالدعاية السلبية، فقد قام بعد ذلك النفي بساعات قليلة بنشر ما وصفه بـ"الدعاية الإيجابية"، عندما أرفق الصورة الرسمية لفيلمه الجديد، مشوقاً الجمهور لحضوره وكتب: "نبيل الجميل أخصائي تجميل.. استعدوا قريباً جداً لواحد من أجمد وأقوى الأفلام اللي هتشوفوها.. دعاية إيجابية بقى".
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