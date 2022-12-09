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فنون ومشاهير

موقف طريف لنانسي عجرم مع طفلة في السعودية.. ماذا طلبت منها؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 23:00
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تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احيائها لحفلين غنائيين متتاليين مساء الأربعاء والخميس.


غنت عجرم الأربعاء في الحفلات الجماهيرية لـ"موسم الرياض" بحفل جمعها بمواطنها الفنان وائل كفوري، فيما غنت مساء الخميس في جدة، ضمن السهرات الفنية الموازية لـ"مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".
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وعلى الرغم من إعلانها إصابتها بالتعب والمرض، إلا أن عجرم أشعلت الأجواء وقدمت حفلين كبيرين نوعت بهما في أغانيها، ونشرت صوراً لها على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وكتبت معلقة: "ما في شوف جمهور الرياض وما غني من قلبي، ولو التعب والمرض مبين علي.. بحبكن كتير وشكراً على أجمل اللحظات".


اللافت في حفل "موسم الرياض"، أن نانسي روت موقفاً طريفاً جمعها بطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، طلبت منها أن تغني لها أغنية معنية في الحفل، وقالت نانسي: "فاجئتني مبارح.. بدها أغنية (في حاجات) مش صغيرة بعد عليها؟".
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