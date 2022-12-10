بحمالة صدر.. هكذا احتفلت ملكة جمال كرواتيا بعد فوز منتخب بلادها على البرازيل (فيديو)

بعد مباراة "حماسية" استمرت إلى ركلات الترجيح، حقق المنتخب الكرواتي أمس الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على البرازيل، ليصبح أول منتخب يصل لنصف نهائي مونديال 2022.

واحتفلت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، "أكثر مشجعات كأس العالم جاذبية بفوز منتخب بلادها على البرازيل، حيث شاركت العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر مدى فرحها بنتيجة المباراة.

وخطفت نول الأنظار بإطلالتها من داخل ملعب المدينة التعليمية في قطر أثناء تشجيع كرواتيا، مرتدية حمالة صدر حمراء تضمنت ألوان العلم الكرواتي من الأسفل، وارتدت بنطالا جلديا باللون الأحمر أيضا، زينته بعلم بلادها من القدم حتى مستوى الركبة.

ونشرت عبر ستوري حسابها في إنستغرام بعد انتهاء المباراة مقطعا ظهرت به وهي ترفع علامة النصر.

(فوشيا)