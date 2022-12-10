قبل توقيفها بليلة.. هذا ما فعلته ستيفاني صليبا (صورة)

مؤخراً تصدّر اسم الممثلة ستيفاني صليبا قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في لبنان على تويتر بعد توقيفها واستجوابها بقضايا تبييض أموال.

وأفادت معلومات صحافية بأنه بعد استجواب صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وأوقفت صليبا (35 عاما) في مطار رفيق الحريري الدولي وذلك بعد عودتها إلى لبنان بعد إعطاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتوقيفها.

ستيفاني قبل توقيها واستجوابها بليلة تجاهلت كل الأخبار التي طالتها واختارت أن تنشر صورة لها ظهرت فيها وهي تضحك وتستمتع بطبق البطاطا المقلية.

ولفتت صليبا الى أن هذه الصورة قد تمّ التقاطها بعد مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربيّة السعودية.