Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب طويل.. الفنانة السورية الشهيرة تلتقي بأولادها في أميركا ورد فعلهم مؤثر جداً (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1018732-638062601676881052.png
Doc-P-1018732-638062601676881052.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سافرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين إلى أميركا للاحتفال بعيد ميلادها إلى جانب أبنائها، كمفاجأة بعد غياب طويل.

 

وشاركت نجم الدين مقطع فيديو يوثق لحظة مفاجأتها لأبنائها عبر حسابها على تطبيق "انستغرام"، فعندما فتح باب الفيلا حتى تهافتوا لعناقها وحملها، كما بكت ابنتها بين أحضانها.

 

وفي لقطات أخرى، شوهدت وهي تحتفل بعيد ميلادها بين عائلتها وأصدقائها في أحد المطاعم.

 

Advertisement

A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen)


 
 

وأرفقت سوزان الفيديو بتعليق مشيرةً إلى أن هذه السنة مختلفة عن غيرها، فلم يكن هناك إحساس بالغربة والقهر، وكتبت: "عيد ميلادي هي السنة كان الو طعم مختلف.. ما كان فيو حزن وقهر وإحساس بالوحدة والغربة متل كل سنة".

 

وتابعت: "راحت الغصّة..والله راحت..وتحولت لحب وفرح ودفا بحضن ولادي وعيلتي..كنت مفتقدة هالإحساس كتير ومشتاءة عيشوا من سنين وكأنو صار حلم.. يالله شوحلو ة هالنعمة..الله لايحرم حدا من حلاوتا".

 

وأكدت أنها في هذه اللحظة باستطاعتها العودة إلى بلادها وعملها وقلبها مليء بالحب والسلام والطاقة الإيجابية.

 

واختتمت منشورها: "شكراً أولادي وعائلتي وأخي الحبيب المثنى على كمّ الحب والاهتمام الذي منحوني إياه".

(فوشيا)

 

 

 

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-12-10
13:14 | 2022-12-10
10:28 | 2022-12-10
08:00 | 2022-12-10
05:00 | 2022-12-10
04:14 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website