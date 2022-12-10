بعد غياب طويل.. الفنانة السورية الشهيرة تلتقي بأولادها في أميركا ورد فعلهم مؤثر جداً (فيديو)

سافرت الممثلة السورية سوزان نجم الدين إلى أميركا للاحتفال بعيد ميلادها إلى جانب أبنائها، كمفاجأة بعد غياب طويل.

وشاركت نجم الدين مقطع فيديو يوثق لحظة مفاجأتها لأبنائها عبر حسابها على تطبيق "انستغرام"، فعندما فتح باب الفيلا حتى تهافتوا لعناقها وحملها، كما بكت ابنتها بين أحضانها.

وفي لقطات أخرى، شوهدت وهي تحتفل بعيد ميلادها بين عائلتها وأصدقائها في أحد المطاعم.

وأرفقت سوزان الفيديو بتعليق مشيرةً إلى أن هذه السنة مختلفة عن غيرها، فلم يكن هناك إحساس بالغربة والقهر، وكتبت: "عيد ميلادي هي السنة كان الو طعم مختلف.. ما كان فيو حزن وقهر وإحساس بالوحدة والغربة متل كل سنة".

وتابعت: "راحت الغصّة..والله راحت..وتحولت لحب وفرح ودفا بحضن ولادي وعيلتي..كنت مفتقدة هالإحساس كتير ومشتاءة عيشوا من سنين وكأنو صار حلم.. يالله شوحلو ة هالنعمة..الله لايحرم حدا من حلاوتا".

وأكدت أنها في هذه اللحظة باستطاعتها العودة إلى بلادها وعملها وقلبها مليء بالحب والسلام والطاقة الإيجابية.

واختتمت منشورها: "شكراً أولادي وعائلتي وأخي الحبيب المثنى على كمّ الحب والاهتمام الذي منحوني إياه".

(فوشيا)