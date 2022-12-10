Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل لبناني شهير يدعم ستيفاني صليبا.. "هل هي مذنبة"؟ (صورة)

Lebanon 24
10-12-2022 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1018760-638062669885706935.jpg
Doc-P-1018760-638062669885706935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ساند الممثل باسم مغنية زميلته ستيفاني صليبا بعد إصدار النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم مذكّرة توقيف بحقها.

 

وقال مغنية في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "لماذا جلد ستيفاني صليبا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هل هي مذنبة؟ أجزم أن لا أحد يعرف. هل هناك أدلة على ذنب اقترفته؟ لا نعرف. فلننتظر التحقيق". وأضاف: "لا تكيلوا الاتهامات جزافاً قبل أن تندموا على فعلتكم، فإن أخطأت سأكون أول المنتقدين".

 

Advertisement
 
 

وأوضحت تقارير إعلامية محلية أن صليبا مطلوبة للاستماع إلى أقوالها حول هدايا تلقتها وإيضاح مصدرها.

 

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون قد أصدرت مذكرة بحث وتحرٍّ بحق صليبا.

وبعد استجوابها أمس تم تركها رهن التحقيق بإشارة من القاضية عون.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-12-10
05:00 | 2022-12-10
04:14 | 2022-12-10
03:35 | 2022-12-10
02:00 | 2022-12-10
00:31 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website