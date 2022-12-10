ممثل لبناني شهير يدعم ستيفاني صليبا.. "هل هي مذنبة"؟ (صورة)

ساند الممثل باسم مغنية زميلته ستيفاني صليبا بعد إصدار النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم مذكّرة توقيف بحقها.

وقال مغنية في منشور عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "لماذا جلد ستيفاني صليبا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هل هي مذنبة؟ أجزم أن لا أحد يعرف. هل هناك أدلة على ذنب اقترفته؟ لا نعرف. فلننتظر التحقيق". وأضاف: "لا تكيلوا الاتهامات جزافاً قبل أن تندموا على فعلتكم، فإن أخطأت سأكون أول المنتقدين".

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وأوضحت تقارير إعلامية محلية أن صليبا مطلوبة للاستماع إلى أقوالها حول هدايا تلقتها وإيضاح مصدرها.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون قد أصدرت مذكرة بحث وتحرٍّ بحق صليبا.

وبعد استجوابها أمس تم تركها رهن التحقيق بإشارة من القاضية عون.