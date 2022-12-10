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فنون ومشاهير

بظروف غامضة وفاة ملكة جمال لبنانية.. أصيبت بمرض لم تكشف عنه! (صور)

Lebanon 24
10-12-2022 | 04:14
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بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة توفيت الشابة زينة ترحيني وهي صاحبة لقب جمالي أمس الجمعة، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين على مواقع السوشيل ميديا.

 

وأثار تداول نعي منسوب لعائلة الراحلة ضجة كبيرة بين متابعيها الذين عبروا عن صدمتهم من وفاتها في ظروف غامضة، متسائلين عن السبب كونها لا تعاني من اي أمراض ولم تتعرض لأي حادث يوضح سبب وفاتها.

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وبعد الضجة التي رافقت خبر وفاة ترحيني، تداول ناشطون مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث فيه عن تعبها وإصابتها بمرض لم تكشف عنه، وتطلب من متابعيها الدعاء لها.

 

وتقول زينة في المقطع: "أنا كتير اشتقتلكم أكتر مما إنتم بتشتاقولي بكتير، ما بدي منكم غير دعواتكم وصلواتكم لأني مريضة كتير، تمنولي الشفا".

 

 
 
 
 
 
 

يذكر ان الراحلة حصلت على لقب جمالي قبل سنوات، لتتجه بعده إلى عالم الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي واشتهرت بخفة ظلها وبانتقادها الصريح للاوضاع اللبنانية الراهنة.

(لها)

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