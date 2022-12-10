بعد وفاة الفنانة الشهيرة المفاجئ بظروف غامضة.. صديقتها توضح السبب

لا يزال وفاة الفنانة التونسية فايزة المحرصي التي وافتها المنية، أمس الجمعة، يشغل الرأي العام التونسب لمعرفة سبب وفاتها، إذ إنتشر أنها كانت تعاني من المرض بصمت وتتلقى العلاج لعدة أشهر وهو ما أكدته عائلتها.وأعلنت عائلة المغنية الملقّبة "بهيفاء وهبي تونس" عن وفاتها رغم تلقيها العلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس لعدة أشهر وبعد تحسن حالتها الصحية وقد كانت تتعافى من مرضها تدريجيّا، ولكنها استسلمت في النهاية.

وأعلنت الفنانة التونسية حنان الشقراني أيضا وفاة صديقتها المحرصي، عبر تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، وكشفت ان الراحلة دخلت في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها، على مستوى الظهر، إلا أن هذا الأمر لم يقنع الجمهور وبقي سبب وفاتها ومرضها يثير الجدل بين محبيها.وفي آخر ظهور إعلاني للفنانة التونسية، أكدت في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية أنها تتحسن صحياً، وقالت بتأثر وهي تبكي: ''في المحن تكتشف معادن الأشخاص ولقد تفاجأت كثيرا بالدعم والحب الذي أحظى به، أمر بتجربة صعبة للغاية"، وطمأنت جمهورها دون أن تذكر حقيقة مرضها وطبيعته.