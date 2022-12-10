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فنون ومشاهير

هل من مفاجأة لإليسا في رأس السنة؟‎‎

Lebanon 24
10-12-2022 | 14:00
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يبدو أن الفنانة اليسا انتظرت طويلاً لتتخذ قرار إطلاق ألبومها الغنائي كاملاً، وهذا ضمن خطة للانتهاء من فعاليات كأس كرة القدم الذي يقام في الدوحة والذي ينتهي خلال عشرة أيام، وكذلك تتحسب اليسا لكل الظروف المحيطة بها في رسم خطة تسويقية جيدة تتزامن مع إطلاق أي جديد.
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هكذا سرت أخبار عن إمكانية إصدار الألبوم كاملاً، وهو يجمع بعض الأغنيات التي صدرت على طريقة "سينغل" قبل فترة ومنها بالطبع أغنية "وبطير" التي اثارت جدلاً واسعاً وصل الى حدود تقديم اليسا لشكوى قضائية بوجه ملحن الاغنية زياد برجي الذي أعاد توزيعها وتسجيلها بصوته بعد اقل من 15 يوماً من بيعها لإليسا وإصدراها بصوتها.

في السياق، أحيت اليسا في السابع من الجاري حفلاً في المسرح الروماني التابع لسوق واقف في الدوحة، تزامناً مع فعاليات كأس كرة القدم هناك وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً واسعاً ردد أبرز أغاني اليسا التي زارت بعض الملاعب الناقلة للمباراة وشجعت الفرق المشاركة.
المصدر: نواعم
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