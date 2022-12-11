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فنون ومشاهير

نادين الراسي توجّه رسالة لشقيقها الراحل (صور)

Lebanon 24
11-12-2022 | 02:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة لشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، معبرة عن حبها وشوقها الكبير له.

وقد ارفقت نادين الصورة بالتعليق التالي: "كل يوم عم حس بوجودك اكتر واكتر يا خيي".
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