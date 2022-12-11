نادين الراسي توجّه رسالة لشقيقها الراحل (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة لشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، معبرة عن حبها وشوقها الكبير له.



وقد ارفقت نادين الصورة بالتعليق التالي: "كل يوم عم حس بوجودك اكتر واكتر يا خيي".

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