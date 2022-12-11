ناصيف زيتون عن الشعب السوري: يحب الحياة بالرغم من الظروف الصعبة

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تحدث الفنان السوري ناصيف زيتون، مع الاعلامية يمنى شري، في كواليس حفله الاخير في كندا عن علاقته ببلده موجها رسالة الى الشعب السوري.وعبّر ناصيف، خلال المقابلة عن سعادته بالحفل و بالاجواء و بسعادة الحضور لوجوده بينهم.من جهة أخرى، وجه ناصيف رسالة مؤثرة الى جمهوره السوري، مؤكدا ان هذا الشعب يحب الحياة بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها مشيرا الى ان هذه الظروف لا تحدد مضمون هذه الشعوب.