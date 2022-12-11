ستيفاني صليبا تردّ بقوة بعد توقيفها والتحقيق معها.. ماذا قالت وما الحقيقة؟ (صورة)

يتم تداول منشور علقت فيه الممثلة ستيفاني صلبيا على قرار توقيفها والتحقيق معها في ملف غسيل اموال واثراء غير مشروع، على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التأكد ما اذا كان هذا المنشور صحيح ام لا.

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وفي المنشور من خلال "ستوري" على حسابها على "إنستغرام" تعبر صليبا عن استيائها من القصة التي حصلت معها، وتقول: "بالوقت يلي الفساد فيه معبي الدولة، هل يعقل من كل منظومة الفاسدين ما لقيتوا إلا ستيفاني تتشهرو فيها؟".





وأكدت أنها لن تصمت عما حدث، بالقول: "موضوع ما بينسكت عنه فعلًا حكم القوي على الضعيف".

ومن المرجح أن يكون هذا المنشور مفبرك على اعتبار انّ صليبا لا يمكنها في الوقت الحالي التصريح.