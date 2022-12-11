Advertisement

فنون ومشاهير

ستيفاني صليبا تردّ بقوة بعد توقيفها والتحقيق معها.. ماذا قالت وما الحقيقة؟ (صورة)

Lebanon 24
11-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1019036-638063587966099136.png
Doc-P-1019036-638063587966099136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتم تداول منشور علقت فيه الممثلة ستيفاني صلبيا على قرار توقيفها والتحقيق معها في ملف غسيل اموال واثراء غير مشروع، على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التأكد ما اذا كان هذا المنشور صحيح ام لا. 
 
Advertisement
وفي المنشور من خلال "ستوري" على حسابها على "إنستغرام" تعبر صليبا عن استيائها من القصة التي حصلت معها، وتقول: "بالوقت يلي الفساد فيه معبي الدولة، هل يعقل من كل منظومة الفاسدين ما لقيتوا إلا ستيفاني تتشهرو فيها؟".
 

 
وأكدت أنها لن تصمت عما حدث، بالقول: "موضوع ما بينسكت عنه فعلًا حكم القوي على الضعيف".
ومن المرجح أن يكون هذا المنشور مفبرك على اعتبار انّ صليبا لا يمكنها في الوقت الحالي التصريح.
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-12-11
11:00 | 2022-12-11
08:45 | 2022-12-11
05:00 | 2022-12-11
02:00 | 2022-12-11
23:00 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website