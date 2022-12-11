أنغام تكشف سراً جديداً عن حالتها الصحية

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خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، كشفت الفنانة أنغام عن سر جديد لم تكشف عنه من قبل عن حالتها الصحية حيث كشفت عن فقدانها لصوتها وهي في عمر الـ17 عاماً.وقالت: "حصلتلى مشكلة في صوتي وأنا صغيرة.. كان عندي حبيبات على الحبال الصوتية واتعالجت".وأشارت أنغام إلى أن الطبيب المعالج لها نصحها آنذاك عند إجراء أي عملية لها في المستقبل عدم مرور أى أنبوبة حنجرية داخل الحبال الصوتية لها إلا مقاس صغير جداً، ويتم استخراجها بطريقة معينة دون كحة"، موضحة: "حبالي الصوتية حساسة جداً.. وده سبب لي هاجس".وأضافت أن هذه المشكلة تسببت لها في صعوبة في الحصول على بينج طبيعي في عمليتها الأخيرة، مشيرة إلى أن العملية الأخيرة التي أجرتها في المعدة تمت بسلام وهناك تباعات للعملية، معقبة: "علقة كبيرة".وأكدت أنها ستحيي العديد من الحفلات خلال الشهر الجاري وحتى احتفالات رأس السنة، كما ستعد لإذاعة حلقات جديدة من برنامجها على شاشة قناة dmc.