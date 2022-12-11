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فنون ومشاهير

فنان لبناني شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن اصابته بالشلل.. من هو؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 08:45
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فاجأ المخرج والنجم جاد شويري الجميع بتصريحاته الجريئة وإعلانه لأول مرة عن اصابته بالشلل قبل عدة سنوات وشفائه منه.

وتحدث خلال استضافته في برنامج "شو القصة" عن اصابته بشلل نصفي في الوجه، قبل نحو 10 سنوات، الامر الذي اجبره على تلقي العلاج لنحو 4 أشهر وتواصل حينها مع المصمم يحيى سعادة ليصمم له قناع وجه ليرتديه، مؤكداً أنه لم يفكر حينها بالإعتزال بل قرر الاستمرار في إصدار الأغاني.
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وردّ الشويري على الانتقادات التي تتطاله والتي تتهمه بتقديم المراة كسلعة في اعماله الفنية، وقال إنه "من حق المرأة استخدام مفاتنها وإبراز جمالها الخارجي كطريقة لجذب الرجال".
 


وأكد شويري أنه لا يعتمد على نمط واحد من الإخراج، والدليل تعاونه مع "عمالقة وأساطير" في الفن مثل النجم جورج وسوف، والراحل وديع الصافي. 

وكشف شويري عن معاناته في فترة المراهقة، بعدما تعرضت عائلته للإفلاس، ما أجبر والده على السفر وبعد عدة سنوات تمكن من الخروج من الأزمة، واصفاً تلك المرحلة بـ"الأجمل" لأنه علمته الإعتماد على نفسه والنجاح.
المصدر: لها
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