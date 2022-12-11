فنان لبناني شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن اصابته بالشلل.. من هو؟

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فاجأ المخرج والنجم جاد شويري الجميع بتصريحاته الجريئة وإعلانه لأول مرة عن اصابته بالشلل قبل عدة سنوات وشفائه منه.وتحدث خلال استضافته في برنامج "شو القصة" عن اصابته بشلل نصفي في الوجه، قبل نحو 10 سنوات، الامر الذي اجبره على تلقي العلاج لنحو 4 أشهر وتواصل حينها مع المصمم يحيى سعادة ليصمم له قناع وجه ليرتديه، مؤكداً أنه لم يفكر حينها بالإعتزال بل قرر الاستمرار في إصدار الأغاني.وردّ الشويري على الانتقادات التي تتطاله والتي تتهمه بتقديم المراة كسلعة في اعماله الفنية، وقال إنه "من حق المرأة استخدام مفاتنها وإبراز جمالها الخارجي كطريقة لجذب الرجال".