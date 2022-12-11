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فنون ومشاهير

نجمة "ذا فويس كيدز" لين حايك تتعرض لحادثة سقوط.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
11-12-2022 | 16:00
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طرحت نجمة برنامج ذا فويس كيدز، الفنانة الشابة لين حايك مؤخرا اغنيتها الجديدة بعنوان "إنت هوي" من كلمات الشاعر مازن ضاهر، وألحان أحمد عقاد، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب من اخراج ايلي السمعان.

وفي الكليب، تظهر لين وهي تلهو وتلعب مع احد اصدقائها، الا انها تقع بشكل مفاجئ ضمن اطار الكليب، لتنهض وتكمل الاغنية بطريقتها العفوية والمميزة، خصوصا ان الاغنية عاطفية خفيفة الظل وقريبة من القلب وقد أدّتها لين بطريقة متمكنة وجميلة خصوصا لما تحمله الاغنية في طياتها من عنصر شبابي.
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الفيديو لاقى نسبة مشاهدات عالية بعد طرحه بأيام، كما لفت انظار المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بالاغنية وبصوت لين الفريد، متمنيين لها مسيرة فنية ناجحة.
 
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