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فنون ومشاهير

كارين رزق الله توثق لحظة عودة ابنتها (فيديو)

Lebanon 24
11-12-2022 | 23:00
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نشرت الممثلة كارين رزق الله، عبر خاصية القصص القصيرة، مقطع فيديو وثقت فيها لحظة وصول ابنتها نايا الى لبنان، وتحديدا الى منزلهم، اذ ظهر الكلب الذي تملكه وهو يركض نحوها حيث اوقعها ارضا وراح يلاعبها معبرا عن شوقه لها على طريقته الخاصة.
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وقد ارفقت كارين الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "اهلا بك في منزلك نايا"، حيث تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، معبرين عن حبهم لـ نايا وكارين ومشيدين بالعلاقة المميزة التي تربطهما.
 
 
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