21
o
بيروت
18
o
طرابلس
-1
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-1
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كارين رزق الله توثق لحظة عودة ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
11-12-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة كارين رزق الله، عبر خاصية القصص القصيرة، مقطع فيديو وثقت فيها لحظة وصول ابنتها نايا الى لبنان، وتحديدا الى منزلهم، اذ ظهر الكلب الذي تملكه وهو يركض نحوها حيث اوقعها ارضا وراح يلاعبها معبرا عن شوقه لها على طريقته الخاصة.
Advertisement
وقد ارفقت كارين الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "اهلا بك في منزلك نايا"، حيث تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، معبرين عن حبهم لـ نايا وكارين ومشيدين بالعلاقة المميزة التي تربطهما.
(الجديد)
فنون ومشاهير
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
13:52 | 2022-12-11
11/12/2022 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
13:23 | 2022-12-11
11/12/2022 01:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
02:30 | 2022-12-11
11/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
05:20 | 2022-12-11
11/12/2022 05:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-11
11/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:41 | 2022-12-12
مخرج وإعلامي لبنانيّان... نحو العالميّة والـ"أوسكار"!
16:00 | 2022-12-11
نجمة "ذا فويس كيدز" لين حايك تتعرض لحادثة سقوط.. اليكم ما حصل
15:42 | 2022-12-11
ليال الاختيار بإطلالة "مخمليّة".. واللون "مغربي"! (صور)
14:00 | 2022-12-11
أنغام تكشف سراً جديداً عن حالتها الصحية
11:00 | 2022-12-11
غيد شماس يخسر والده: "أنت قدوتي وملاكي" (صور)
08:45 | 2022-12-11
فنان لبناني شهير يفاجئ الجميع بما قاله عن اصابته بالشلل.. من هو؟
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
12/12/2022 08:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
12/12/2022 08:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
12/12/2022 08:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact