Advertisement

فنون ومشاهير

ياسمين صبري تثير الجدل.. هذا ما فعلته أمام الكاميرا (فيديو وصور)

Lebanon 24
12-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1019234-638064269912614193.png
Doc-P-1019234-638064269912614193.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور لها أثناء حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ونشرت مع الصور مقطع فيديو للقائها مع الفنان العالمي جاكي شان، أثارت به الجدل بين جمهورها.
Advertisement
 
وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تتبادل أطراف الحديث مع جاكي شان وأثناء الحديث تناول الاثنان كأسين بهما مشروب أحمر اللون وشربا منه، لتتوجه ياسمين بالكأس إلى الكاميرا وقالت إنه عصير كي لا يعتقد البعض أنه من الخمور.
 
وتمنكت النجمة المصرية من خلال حركتها الطريفة أن تقطع الطريق على التعليقات والانتقادات التي تكون جاهزة من قبل بعض المتابعين، وهو ما وصفه متابعيها بالذكاء وفهم لعبة السوشيال ميديا.




وحرصت ياسمين على حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية رغم غيابها عن حفل الافتتاح.
 
يشار إلى أن ياسمين صبري تغيب عن دراما رمضان منذ عامين، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" والذي قدمته رمضان 2020، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2022-12-12
01:41 | 2022-12-12
23:00 | 2022-12-11
16:00 | 2022-12-11
15:42 | 2022-12-11
14:00 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website