ياسمين صبري تثير الجدل.. هذا ما فعلته أمام الكاميرا (فيديو وصور)

نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور لها أثناء حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ونشرت مع الصور مقطع فيديو للقائها مع الفنان العالمي جاكي شان، أثارت به الجدل بين جمهورها.

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وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تتبادل أطراف الحديث مع جاكي شان وأثناء الحديث تناول الاثنان كأسين بهما مشروب أحمر اللون وشربا منه، لتتوجه ياسمين بالكأس إلى الكاميرا وقالت إنه عصير كي لا يعتقد البعض أنه من الخمور.

يشار إلى أن ياسمين صبري تغيب عن دراما رمضان منذ عامين، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" والذي قدمته رمضان 2020، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر.